Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella sessione di gennaio del calciomercato c'è anche Soualiho Meité. Il centrocampista francese, da quando è approdato in granata, ha sempre avuto un rendimento incostante e in campo non è sempre sceso con il giusto atteggiamento: per questo motivo la sua avventura in granata potrebbe essere arrivata al termine.



Il dt Davide Vagnati, insieme al procuratore dello stesso Meité, sta ora cercando una squadra all'estero per il centrocampista: il dirigente granata sta in particolare sondando il terreno in Francia e in Inghilterra.