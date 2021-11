Josip Brekalo e Marko Pjaca sono due dei giocatori di maggiore qualità sui quali può contare Ivan Juric, eppure i due calciatori croati non hanno finora mai giocatori insieme ma si sono sempre alternative. Il tecnico del Torino non ha escluso la possibilità che i due possano scendere in campo insieme dal primo minuto ma questo non avverrà nell'immediato.



Anche contro la Roma, infatti, è prevista la solita staffetta tra i calciatori croati come trequartisti di sinistra nel 3-4-2-1.