Nelle ultime partite del Torino Marko Pjaca lo si è visto sempre entrare in campo nel secondo tempo dalla panchina. Giovedì contro l'Empoli, invece, il trequartista croato potrebbe scendere in campo dal primo minuto.



Ivan Juric sta infatti pensando a un minimo di turnover per la partita di giovedì e per questo motivo Pjaca potrebbe prendere il posto di Josip Brekalo nel ruolo di trequartista sinistro.