Marko Pjaca, attaccante del Torino, parla a Torino Channel del momento in casa granata: "Mi sento bene ma non ancora al top perché devi giocare per rientrare in forma. Era molto importante per me tornare in campo per La Spezia così ho già giocato una partita prima della sosta e non dovevo aspettare due settimane per tornare a giocare. Mi sento bene e sto lavorando, anche se c'è la pausa facciamo allenamenti molto intensi".



SU JURIC - "Ho un buon rapporto con lui come tutti i calciatori e mi piace molto il modo con cui ci fa giocare, secondo me giochiamo un bel calcio. Fiducia in me? Sono molto contento di questo e mi fa piacere, so che è una responsabilità in più e cerco di ripagarla per tutti".



BILANCIO STAGIONALE - "Dobbiamo lavorare ancora molto, ma credo che avremmo meritato più punti di quelli che abbiamo, spero vada molto meglio dopo la sosta".



SUL GRUPPO - "Siamo molto uniti e credo che questo lo possiate vedere anche durante le partite, tutti abbiamo molta fiducia in questa squadra. Conosco molto bene Brekalo perché ci siamo conosciuti tempo fa, se non capisce qualcosa di italiano lo aiuto nella traduzione".