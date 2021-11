Nei minuti finali di Roma-Torino, quando la squadra granata ha provato ad alzare il baricentro per cercare la rete dell'1-1, Ivan Juric ha arretrato Tommaso Pobega nel ruolo di difensore di destra con libertà di spingere e farsi vedere con continuità in avanti.



Anche in difesa Pobega ha giocato un'ottima prestazione risultando uno dei migliori in campo della formazione granata.