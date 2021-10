Tommaso Pobega è uno dei perni del centrocampo del Torino e, soprattutto ora che Rolando Mandragora è ai box dopo l'operazione al menisco, la sua presenza è fondamentale. Non a caso Ivan Juric lo ha schierato titolare anche contro la Sampdoria, partita nella quale il numero 4 dovrà però prestare molta attenzione ai cartellini.



Pobega è infatti in diffida e un'ammonizione contro la Sampdoria lo costringerebbe a saltare la partita di sabato prossimo contro lo Spezia, una gara a cui tiene particolarmente essendo contro la sua ex squadra.