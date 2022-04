Tommaso Pobega potrebbe rimanere al Torino secondo La Stampa. Il centrocampista granata è in prestito secco dal Milan ma non è scontato che il club rossonero decida di inserirlo nella rosa per la prossima stagione. Stefano Pioli infatti non lo ritiene imprescindibile e il presidente del Torino, Urbano Cairo, sta studiando la strategia per trattenere Pobega.