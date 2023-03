Il Torino non ha mollato Dennis Praet: il centrocampista belga continua a essere seguito con grande interesse da Davide Vagnati che in estate farà un altro tentativo con il Leicester per acquistarlo.



Il contratto di Praet con il club inglese scadrà nel 2024 e proprio questo potrebbe favorire la trattativa la prossima estate: il Leicester sarà infatti costretto a cederlo per non perderlo poi a parametro zero l'anno successivo.