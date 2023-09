Dennis Praet torna al Torino? La risposta è negativa. Negli ultimi giorni si era intensificati i contatti tra Davide Vagnati e i dirigenti del Leicester ma un infortunio occorso al centrocampista belga ha bloccato l'affare.



Praet rischia di restare ai box per tre mesi, uno stop molto lungo. Per questo motivo il Torino ha deciso di interrompere la trattativa. Lo stop del belga è più lungo del previsto, per un suo ritorno in granata se ne parlerà eventualmente nelle prossime sessioni di mercato.