Dennis Praet, centrocampista del Torino, parla all'intervallo della partita con l'Udinese: "​Sto bene, l'infortunio è superato. E' una partita tosta, tanti contrasti, non è facile contro un avversario molto fisico. Siamo contenti per il vantaggio ma dobbiamo segnare il secondo gol. Ci siamo allenati sulle seconde palle e dobbiamo continuare a isolare Belotti, con Nuytinck per essere pericolosi".