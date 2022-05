Dopo essere tornato a giocare dal primo minuto contro l'Atalanta, nel recupero infrasettimanale della 20a giornata, Dennis Praet contro l'Empoli dovrebbe essere confermato sulla trequarti.



Il belga è un giocatore importante per Ivan Juric che lo vorrebbe al Torino anche nella prossima stagione, per questo motivo la società granata si è già messa al lavoro per trovare un accordo con il Leicester, club proprietario del cartellino del numero 22.