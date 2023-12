Saba Sazonov ha ricevuto il premio come miglior giovane calciatore georgiano del 2023. Un riconoscimento importante per il difensore che ora spera di riuscire a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel Torino.



Fino a questo momento non ha giocato molto ma è apprezzato da Ivan Juric, che più volte lo ha pubblicamente lodato per il suo atteggiamento e l'impegno messo in allenamento per migliorarsi e abituarsi al calcio italiano.