Brian Bayeye non lascerà il Torino. La società granata ha infatti deciso di tenere il terzino francese e non lo cederà in prestito alla Reggina, che è dall'estate che continua a corteggiarlo.



Bayeye avrà quindi la possibilità di giocarsi le proprie carte in Serie A alla corte di Ivan Juric: sabato il terzino ha anche esordito nel massimo campionato giocando titolare nella partita contro l'Empoli.