Secondo Il Corriere dello Sport, oltre al Lipsia - al momento non intenzionato a versare i 25 milioni di euro richiesti dalla Roma - si fa sotto il Torino per l'attaccante classe '96 Patrik Schick. I granata propongono un prestito oneroso e un riscatto a circa 20 milioni, ma i giallorossi chiedono di più per registrare una minima plusvalenza a bilancio, visto che ad oggi il ceco pesa per 19,2 milioni sulle casse del club.