Il Torino è pronto a tornare alla carica per Pasquale Mazzocchi. Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la società granata sta preparando un'offerta da 7 milioni da presentare alla Salernitana per il terzino.



Mazzocchi è da tempo seguito dalla società granata ma ora il Torino sta preparando l'assalto decisivo: l'obiettivo è quello di trovare un accordo prima dell'inizio della nuova stagione.