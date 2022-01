Fino a qualche anno fasi svegliava alle 4 di mattina per andare al lavorare al mercato. Oggi, il difensore del Frosinone è uno degli uomini dell'altro, mercato. Quello fatto di milioni e trasferimenti, non ci sono casse da spostare ma contratti da firmare. Ieri muratore, oggi calciatore: un'amichevole gli ha cambiato la vita e oggi è nel mirino dei grandi club ( QUI la sua storia).- Gatti è l'obiettivo numero uno del Torino per rinforzare la difesa, soprattutto in previsione di un probabile addio del brasiliano Bremer a fine stagione. Il classe '98 del Frosinone è il primo nome nella lista del ds Vagnati, che sta preparando- Prima dell'arrivo di Tuanzebe,e inoltre, in caso di cessione, vorrebbe chiuderla a titolo definitivo o con un prestito con obbligo. Gli azzurri continuano a studiare il ragazzo e seguono da lontano la crescita di Zerbin, attaccante classe '99 di proprietà degli azzurri e in prestito ai gialloblù che vorrebbero prenderlo a titolo definitivo dopo la buona prima parte di stagione (6 gol e 2 assist in 15 partite).- Il Toro è avanti a tutti, subito dietro c'è il Napoli. Ma in questi mesi il giocatore è stato seguito da vicino da diversi club: osservatori di Juventus, Atalanta e Sassuolo hanno cerchiato in rosso il suo nome e valutano cosa fare.. Il Toro studia le mosse e prepara l'affondo per Gatti, il Frosinone aspetta offerte.