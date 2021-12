Tommaso Pobega sta facendo molto bene al Torino, tanto che il club granata è interessato a presentare un offerta di acquisto a titolo definitivo al Milan, titolare del cartellino del giocatore. Tuttavia, secondo Tuttosport, il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore che a giugno rientrerà in pianta stabile nelle rotazioni di mister Stefano Pioli.