5 milioni di euro dal Verona per il riscatto di Verdi (obbligatorio in caso di salvezza degli scaligeri), 10 dal Monza in caso di acquisto di Armando Izzo, attualmente in Brianza. Totale 15 milioni di euro. Tanto potrebbe incassare il Torino il prossimo giugno dai due calciatori sopra citati come riferisce Tuttosport: un bel bottino a disposizione del ds granata Vagnati.