L'asse di mercato Torino- Spal è sempre molto caldo: nelle scorse settimane le due società hanno ufficializzato il trasferimento in prestito del portiere Vanja Milinkovic-Savic dai granata ai biancoazzurri, ora stanno proseguendo i contatti per far fare lo stesso percorso al centrocampista Mirko Valdifiori.



Il percorso inverso (partenza da Ferrara e arrivo a Torino) potrebbe invece farlo Filippo Costa. Il terzino cresciuto nel vivaio del Chievo Verona (con cui nel 2014 ha vinto anche lo scudetto Primavera battendo in finale proprio il Torino) è stato infatti proposta al club del presidente Cairo che ha deciso di prendere del tempo per valutare l'operazione.