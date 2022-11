M'Bala Nzola è uno dei principali obiettivi di mercato del Torino: l'attaccante è in scadenza di contratto con lo Spezia e a fine stagione può liberarsi a parametro zero.



Il dt Davide Vagnati vorrebbe anticipare i tempi e trovare un accordo con Nzola nei prossimi mesi in modo che Ivan Juric possa averlo a disposizione nella prossima stagione e che il Torino possa acquistarlo a parametro zero.