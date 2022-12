L'ultima amichevole giocata dal Torino, quella contro il Monza, è stata l'occasione per Ivan Juric per provare la difesa da schierare contro il Verona alla ripresa del campionato.



Con Alessandro Buongiorno out per squalifica, restano a disposizione Perr Schuurs, Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez e David Zima. L'escluso dalla formazione titolare dovrebbe essere proprio quest'ultimo che partirà dalla panchina.