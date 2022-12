Antonio Sanabria fino a poche ore fa era uno dei calciatori che avrebbero potuto lasciare il Torino nella sessione invernale di calciomercato, il suo addio ora non è più così scontato.



A cambiare il futuro del numero 9 granata è stato l'infortunio occorso a Pietro Pellegri che costringerà il dt granata, Davide Vagnati, a tornare sul mercato per cercare una nuova punta. In caso di partenza di Sanabria di attaccanti ne servirebbero però due, per questo motivo la sua cessione potrebbe essere rimandata alla prossima estate.