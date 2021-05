Emiliano Moretti nella prossima stagione potrebbe non essere più il team manager del Torino. Con il neo allenatore Ivan Juric potrebbe infatti arrivare Marco Pellegri (il padre dell'attaccante del Monaco Pietro Pellegri), che ha già lavorato con il tecnico croato proprio in questo ruolo al Genoa.



Moretti comunque non lascerebbe la società granata ma resterebbe in dirigenza con un altro ruolo. Nei prossimi giorni verrà eventualmente definito l'arrivo di Pellegri al Torino