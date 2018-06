Vanja Milinkovic-Savic sta per diventare un calciatore della Spal: la società ferrarese ha infatti trovato l'accordo per l'acquisto in prestito dell'estremo difensore serbo. Ma sono altri tre i portieri del Torino che in questa sessione di mercato dovrebbero (secondo i piani dei dirigenti) lasciare il club granata.



I primi due sono gli ex Primavera Andrea Zaccagno e Tommaso Cucchietti: per entrambi i dirigenti del Torino stanno cercando squadre in serie B a cui prestarli, prima però dovranno firmare il rinnovo del contratto. Il quarto portiere in uscita è Salvador Ichazo: se l'uruguaiano non dovesse ricevere offerte resterà come terzo portiere.