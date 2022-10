Sono servite ben dodici giornate di campionato per vedere il Torino segnare il suo primo gol da calcio piazzato di questo campionato: a siglarlo è stato Koffi Djidji che contro il Milan ha deviato in fondo alla rete la punizione calciata da Valentino Lazaro.



Il Torino in precedenza aveva segnato dagli sviluppi di un calcio piazzato solamente contro il Cittadella in Coppa Italia, in quel caso era stato David Zima l'autore del gol.