"Per l’Olimpico Grande Torino sono pronto a parlarne con il nuovo sindaco". In un'intervista a La Stampa il presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva ieri parlato della possibilità di incontrare il Comune per magari rilevare lo stadio granata.



Ora, sempre sulle pagine del quotidiano torinese, è arrivata la risposta del sindaco Stefano Lo Russo, che si è detto disponibile a incontrare il presidente del Torino: "E' un segnale importante e credo si possa immaginare di programmare un incontro già a gennaio. Si tratta di una questione complessa me le parole del presidente Cairo sono motivo di un cauto ottimismo per cercare di trovare una soluzione condivisa"