Torino, Radonjic può tornare

A luglio, quando ilsi ritroverà per preparare la nuova stagione, agli ordini del prossimo allenatore (che siao un altro) potrebbe esserci nuovamenteIl fantasista serbo a gennaio si è trasferito alcon la formula del prestito con diritto di riscatto ma il club spagnolo, al momento, non sembra intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il giocatore.Radonjic al Maiorca non è riuscito a imporsi come sperava e in questi mesi quando ha giocato lo ha quasi sempre fatto entrando dalla panchina e giocando solo i minuti finali, motivo per cui il club spagnolo non sembra essere intenzionato a spendere i circa 3 milioni di euro che servirebbero per acquistare il suo cartellino.

Resta poi da capire se Radonjic resterà al Torino o se sarà destinato a una nuova cessione. Molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore della squadra: nel caso in cui dovesse rimanere Juric il trequartista serbo è destinato alla partenza (i rapporti tra i due non sono buoni), in caso di cambio in panchina avrebbe invece maggiori possibilità di rimanere in granata.