Contro il Napoli, pur entrando solamente a partita in corso, Nemanja Radonjic è stato uno dei migliori in campo del Torino mentre Aleksej Miranchuk è apparso ancora lontano dalla migliore condizione fisica, dopo l'infortunio che per circa un mese e mezzo lo ha tenuto ai box.



Ecco perché Ivan Juric per la partita contro l'Empoli sta pensando a un avvicendamento tra i due, con Radonjic che questa volta potrebbe iniziare da titolare e Miranchuk che potrebbe entrare a partita in corso.