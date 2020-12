Non è certo un mistero che Armando Izzo sia finito ai margini del progetto del Torino: da inizio stagione ha collezionato una sola presenza in campionato (alla prima giornata contro la Fiorentina, dove è stato anche schierato fuori ruolo) e una in Coppa Italia (contro la Virtus Entella).



Già in estate il difensore è stato vicino alla cessione ma nessuna trattativa con i club interessati si è concretizzati, ora il suo agente, Mino Raiola, si è messo al lavoro per cercargli una nuova sistemazione nel mercato di gennaio.