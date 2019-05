Rade Krunic era stato un obiettivo del Torino nella scorsa stagione: per tutta l'estate la società granata aveva cercato, senza però riuscirci, a trovare un accordo con l'Empoli per acquistare il centrocampista bosniaco. Ora, il presidente Urbano Cairo è pronto a tornare alla carica per regalare a Walter Mazzarri il trequartista tanto desiderato.



La retrocessione in serie B dell'Empoli potrebbe favorire l'affare, ma il Torino per riuscire ad assicurarsi Krunic dovrà riuscire a battere una folta concorrenza sia di squadre italiane che straniere: tra le società interessate al centrocampista bosniaco c'è anche il Fenerbache.