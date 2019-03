Undici gol messi a segno in questo campionato più uno in Coppa Italia: sono questi i numeri di Andrea Petagna in questa stagione con la maglia della Spal. Numeri importanti che hanno fatti finire il centravanti biancoazzurro nel mirino del Torino.



Il presidente granata Urbano Cairo la prossima estate investirà per portare sotto la mole un attaccante: il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Patrick Cutrone del Milan ma, se uno tra Simone Zaza e Andrea Belotti dovessero partire, il Torino cercherebbe anche un altro centravanti. e proprio Andrea Petagna sembra essere la prima alternativa in caso di eventuale cessione di uno degli attaccanti in rosa.