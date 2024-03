Torino, ri-scatto per Laurienté

La stagione di Armand Laurienté con la maglia del Sassuolo non è di quelle che ci si aspettava e al termine di questa annata l'attaccante francese classe 1998 cercherà il riscatto altrove.



Da tempo sul giocatore si è mosso il Torino, con il direttore sportivo Vagnati che aveva fatto un tentativo a gennaio e che proverà un nuovo scatto in vista dell'estate. La valutazione è importante, da 25 milioni di euro almeno, ma il club emiliano può valutare diversi talenti che militano nelle giovanili del Torino e che, riporta Tuttosport, potrebbero far abbassare il costo dell'affare.,