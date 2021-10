Ricardo Rodriguez, terzino del Torino, ex Milan, parla a la Gazzetta dello Sport: "Io rinato? Merito di Juric, mi ha aiutato. In estate ci siamo parlati guardandoci negli occhi, in maniera diretta, come piace a me. Mi ha proposto di giocare come centrale a 3, a me è piaciuto. Ho sentito la fiducia e ho visto un allenatore sincero".



IL DERBY - "​Sarà una magia. È la prima volta che giocherò il derby di Torino con la carica del nostro pubblico, non nascondo che sono molto curioso ma immagino un’atmosfera bellissima. Il clima dei derby un po’ lo conosco, ne ho giocati tanti a Milano".