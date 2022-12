Al termine dell'amichevole Monza-Torino, il centrocampista granata Samuele Ricci ha così commentato la partita ai microfoni di Torino Channel: "Questa partita serviva per prepararci bene alla prima con il Verona, penso che si sia visto oggi: siamo pronti. Io Fisicamente sto bene, anche se sono rientrato da poco non sono stato fermo tanto e adesso mi aspetta una settimana per allenarmi bene”.



Ricci ha poi fatto un bilancio della sua esperienza al Torino: “Mi trovo bene e sono contento, il bilancio è positivo: ho trovato minuti e giocato partite. Sto crescendo e la nazionale passerà dalle prestazioni in campo".