Samuele Ricci ha recuperato, Nikola Vlasic invece no: sono queste le ultime notizie dall’infermeria del Torino in vista del derby di domani sera contro la Juventus. Per tutta la settimana Ivan Juric ha sperato di poter recuperare, almeno per la panchina, il trequartista croato ma il problema muscolare che da giorni lo tormenta non è ancora passato. E’ così che il trequartista sarà costretto a guarda il derby dalla TV. Ricci lo vedrà invece, almeno inizialmente, dalla panchina: è da poco rientrato da un infortunio al polpaccio e Juric non vuole correre rischi, lo utilizzerà solamente a partita in corso.



Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo nel derby, tra i pali confermato Vanja Milinkovic-Savic, i tre difensori centrali saranno invece Koffi Djidji, Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno. Juric non rinuncerà però a Ricardo Rodriguez ma dovrebbe schierare lo svizzero sulla fascia sinistra al posto di Mergim Vojvoda. Sulla corsia di destra è invece certo di una maglia da titolare Wilfried Singo, anche perché Ola Aina è squalificato. In mezzo al campo giocherà. dal primo minuto Ivan Ilic, mentre sono in ballottaggio Karol Linetty e Michel Adopo per l’altra maglia: il polacco è favorito sul francese. Infine, per quanto riguarda l’attacco, Antonio Sanabria sarà il terminale offensivo nel 3-4-2-1 granata, alle sue spalle agirà sicuramente Aleksej Miranchuk mentre sulla sinistra sono in ballottaggio Yann Karamoh e Nemanja Radonjic. Il francese nelle ultime settimane è apparso più in forma e dovrebbe giocare titolare contro la Juventus.