Il Torino cade contro il Milan, arrendendosi ad un netto 4-1 a San Siro. Tra i giocatori un po' in ombra oggi c'è sicuramente Samuele Ricci, che nel post-partita è intervento a Sky Sport:



DIFFICOLTA' - "L'avevamo preparata bene, ma contro squadre del genere paghi tanto gli errori. Non ci dobbiamo abbattere, bisogna lavorare. Eravamo poco concentrati. Abbiamo preso dei buchi che di solito non prendiamo. Mi sento di dire che quando si gioca con queste squadre il 100% non basta devi essere al 110%, sia fisicamente che mentalmente."



ATTEGGIAMENTO - "Siamo mancati di personalità. Non siamo risusciti ad esprimere il nostro gioco. Per la bravura dell'avversario, ma ci abbiamo messo del nostro."



VOCI DI MERCATO - "Come ho vissuto il calciomercato sulla Lazio? La vivo normalmente. L'importante è rimanere concentrato su quello che fai. Penso a me e a migliorarmi, ma finché le voci non sono concrete non le ascolto. Io guardo poco queste cose."



NAZIONALE - "Sarebbe sicuramente una bella cosa presentarsi in Nazionale, ma soprattutto dopo la partita di oggi devo rimanere concentrato sul Torino."