Samuele Ricci ha parlato nel corso di un lunga intervista rilasciata a Torino Channel: “Quando sono arrivato mi sentivo che non ero pronto fisicamente, che dovevo maturare. Con il mister ho poi trovato questo equilibrio, adesso devo solo dare continuità sul lavoro, sia nel campo che fuori. Magari andare mezz’ora prima a fare palestra o are qualcosa in più dopo aiuta”.



Su Juric: “Se penso ancora che Juric sia duro e severo? Sì, lo penso ancora. Ormai lo conosco abbastanza bene, devo essere grato anche a lui per quello che sono adesso, mi ha insegnato molto. Ma è abbastanza duro si dentro che fuori dal campo”.



Sul Torino e sulla tifoseria: “Con il passare del tempo mi sono accorto anche grazie ai tifosi che c’è una storia molto importante, i tifosi sono ancora tantissimo legati al passato e tengono molto anche al presente. Questa è una cosa molto bella che mi ha stupito molto, in pochissime piazze trovi questa cosa. Noi questo attaccamento alla maglia lo sentiamo molti”