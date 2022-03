Samuele Ricci è stato premiato dall'AIC (l'Associazione Italiana Calciatori) come Miglior giovane dello scorso campionato di serie B. Il centrocampista da gennaio si è trasferito al Torino ma alla corte di Ivan Juric non è ancora riuscito a imporsi e solo in un'occasione è stato schierato nella formazione titolare.



Nelle ultime nove giornate di campionato (il Torino deve ancora recuperare la partita contro l'Atalanta) Ricci spera di riuscire a ritagliarsi maggiore spazio per essere protagonista anche con il Torino, così come lo è stato contro l'Empoli.