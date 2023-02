Si era fatto male dopo la partita contro l'Udinese, due settimane fa, sembrava fosse costretto a uno stop di oltre un mese, Samuele Ricci invece potrebbe tornare in campo martedì prossimo nel derby contro la Juventus.



Il recupero del centrocampista sta procedendo meglio del previsto e, se i progressi verranno confermati anche durante i prossimi giorni, il Torino in mezzo al campo potrà avere uno dei suoi giocatori più importanti disponibili per l'attesissima partita contro la Juventus.