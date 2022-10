Contro l'Empoli si è rivisto in campo nel corso del secondo tempo ma Samuele Ricci punta ora a tornare a giocare dal primo minuto nel derby di sabato contro la Juventus.



Per il Torino sarà una partita importantissima, da non sbagliare, anche per uscire dalla crisi di risultati dell'ultimo periodo (un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite giocate): contro la Juventus le qualità di Ricci in mezzo al campo possono fare davvero comodo ai granata.