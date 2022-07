Il centrocampista del Torino Samuele Ricci ha presentato così la nuova stagione: "Dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma siamo sulla strada giusta. Quest'anno serve uno step in più. Io mi reputo un giocatore duttile - ha detto a La Gazzetta dello Sport - capace di muovermi sia a destra che a sinistra senza problemi. Quello che so fare meglio è abbassarmi per rubare il pallone agli avversari, devo migliorare negli inserimenti e nella fase di non possesso. E vorrei fae qualche gol e assist in più. Chiedo sempre di più a me stesso, Lukic mi ha aiutato molto sul pressing, per me e per tutta la squadra è importante avere uno come lui".



EUROPA - "Nelle amichevoli stiamo dimostrando di essere un'ottima squadra che può provare a lottare per l'Europa. L'esordio in Nazionale è stato fantastico, ora sono concentrato sul Toro perché da qui passerà un'altra eventuale chiamata di Mancini. Non credo che a noi giovani manchi coraggio o personalità per fare una giocata, ma in Italia siamo molto legati alla tattica e quindi un giocatore può perdere l'istinto".