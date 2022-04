Il centrocampista del Torino Samuele Ricci è stato autore di una partita autorevole alla sua seconda di fila da titolare. Ai microfoni di Dazn ha dato la sua interpretazione della gara: "E' stata una buona partita di tutto il collettivo, non solo individualmente. Abbiamo giocato alla pari con il Milan e siamo soddisfatti della prova che abbiamo fornito davanti al nostro pubblico oggi".



Cosa ti chiede Juric a livello tattico?: "A Empoli giocavo da play e le prime settimane qui ho dovuto assimilare il tipo di gioco del mister che opta per un centrocampo a due. Ora l'ambientamento è finito e sto cercando di mettere sempre in pratica l'idea di calcio che lui ha in mente" .



Non hai mai avuto alcun dubbio di scegliere il Torino a metà stagione?: 'Assolutamente no. L'ho subito considerata come una grande possibilità di crescita e sono davvero soddisfatto della scelta fatta a gennaio".