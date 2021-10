Il Torino ritrova Andrea Belotti. Il Gallo ha sostenuto la sessione odierna in gruppo e dunque punta ad essere a disposizione per la sfida con il Napoli. Ecco il report del club granata:



Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con un allenamento congiunto con la formazione Primavera. Belotti ha svolto il programma odierno con la squadra; Kone ha terminato anzitempo l’allenamento per un fastidio al retto femorale che verrà valutato con accertamenti strumentali; training personalizzato, in campo, per Pobega e Praet; terapie per Pjaca e Verdi.