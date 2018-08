Buone notizie per il Torino: il difensore Lyanco, dopo essere stato operato lo scorso maggio al piede sinistro, è tornato in Italia e già quest'oggi è atteso al Filadelfia dove verrà visitato dal dottor Rodolfo Tavana.



Lyanco non gioca una partita ufficiale da esattamente otto mesi, l'ultima è stata Spal-Torino dello scorso 23 dicembre, ora dopo un lungo calvario spera di tornare il prima possibile a completa disposizione di Walter Mazzarri. Nei prossimi giorni Lyanco inizierà il proprio programma di allenamento personalizzato che nelle prossime settimane dovrebbe permettergli di tornare protagonista in campo.