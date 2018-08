Comprare i giocatori giusti per rinforzare la propria squadra è il difficile compito che, ogni estate e ogni inverno, i vari direttori sportivi sono chiamati a svolgere. Spesso, però, la mission più complicata a cui sono chiamati i dirigenti è un'altra: vendere, senza svendere, i calciatori in esubero o che non fanno più parte del progetto tecnico. Lo sa bene anche il ds del Torino Gianluca Petrachi che, insieme al presidente Urbano Cairo, da mesi ormai sta cercando una nuova squadra a M'Baye Niang.



NIANG COSTA 15 MILIONI - Un anno fa, di questi tempi, l'attaccante senegalese puntava i piedi per arrivare al Torino dove Sinisa Mihajlovic era pronto ad accoglierlo a braccia aperto. Per raggiungere l'allenatore serbo l'attaccante ha fatto di tutto: ha rifiutato una ricca offerta dello Spartak Mosca e ha presentato un certificato medico al Milan per non doversi allenare agli ordini di Vincenzo Montella. Lo scorso 31 agosto il suo desiderio di vestire la maglia granata si è realizzata ma le cose all'ombra della Mole non sono andate come lo stesso Niang si aspettava. Dopo una stagione altamente deludente il calciatore è finito sul mercato ma, al momento, nessuna società si è detta disposta ad acquistarlo a titolo definitivo, come vorrebbe il presidente Cairo. Il massimo dirigente granata spera infatti di recuperare quei 15 milioni di euro spesi per acquistare l'attaccante dal Milan ma sulla scrivania sono arrivate solamente offerte per un prestito al massimo con diritto di riscatto.



SONDAGGI DA FRANCIA, SPAGNA E RUSSIA - Tra le società che nelle scorse settimane si erano mostrate maggiormente interessate a Niang c'era il Nizza, l'unico club che ad oggi ha presentato un'offerta ufficiale, ma dopo la conferma di Mario Balotelli la trattativa si è arrestata. Sullo sfondo restano aperte le strade che potrebbero portare l'attaccante senegalese in Francia all'Olympique Marsiglia o al Monaco, in Russia allo Zenit San Pietroburgo o in Spagna al Leganes: in casa Torino la speranza è che, in questi ultimi giorni di mercato (sia in Francia che in Spagna e in Russia il mercato chiuderà il 31 agosto) da una di queste società possa arrivare quell'offerta che da mesi si aspetta.