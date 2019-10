Tomas Rincon, nel caso dovesse farcela a recuperare dall'infortunio patito poco prima di Lazio-Torino, sarà il grande ex del derby di sabato contro la Juventus. Ai microfoni di DAZN, il centrocampista granata ha così provato a dare la carica alla sua squadra: "La Juventus è una squadra piena di campioni, con un fuoriclasse. Dobbiamo guardarla con rispetto, ma senza paura. Il Derby sarà una guerra come tutte le partite di questo tipo".



Poi sula sua esperienza proprio in bianconero: "​Il passaggio dalla Juventus al Torino? Non mi sono sentito sottovalutato. Io ho apprezzato anche il mio tempo alla Juventus, ho vinto uno Scudetto e una Coppa Italia, mi sono trovato bene. Fa parte del calcio, ho avuto la possibilità di venire in un grande club come il Torino ed ho deciso subito. Un po' di diffidenza c'era da parte dei tifosi, ma con il lavoro e la serietà ti guadagni il rispetto di tutti".