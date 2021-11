Tra i giocatori che non rientrano più nei piani del Torino ci sono Daniele Baselli e Tomas Rincon: i due centrocampisti sono ai margini del progetto tecnico di Ivan Juric e per questo motivo il dt Davide Vagnati cercherà di cederli a gennaio. Ma non sarà semplice.



Sia Baselli che Rincon sono in scadenza di contratto e più probabilmente lasceranno il Torino a fine stagione, quando saranno poi liberi di accordarsi con altre squadre da svincolati.