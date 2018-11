Domani pomeriggio contro il Parma, Tomas Rincon sarà uno degli undici giocatori schierati titolari da Walter Mazzarri. Il mediano venezuelano avrà il consueto compito di dare sostanza al centrocampo e di ergersi a frangiflutti davanti alla difesa: il numero 88 del Torino dovrà però fare attenzione a non eccedere negli interventi perché, dopo l'ammonizione ricevuta contro la Sampdoria, è ora entrato in diffida.



Se dovesse essere ammonito anche contro il Parma, Rincon rischierebbe di saltare la partita contro il Cagliari che si giocherà lunedì, 26 novembre, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.