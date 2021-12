Da alcune settimane, ormai, l'Internacional di Porto Alegre ha alzato il proprio pressing su Tomas Rincon. Il centrocampista è in uscita dal Torino ma non sembra essere convinto dall'offerta del club brasiliano: il mediano preferirebbe infatti continuare a giocare in Italia.



Sulle tracce di Rincon ci sono anche il Cagliari e il Genoa (squadra nella quale ha già giocato dal 2014 al 2017), due destinazioni che il calciatore sembrerebbe preferire all'Internacional di Porto Alegre.