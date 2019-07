Il Torino ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di Lyanco fino al 2024. L'annuncio è stato dato direttamente dal presidente Urbano Cairo a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro il Debrecen, poi vinta per 3-0 dalla formazione granata. "Sul rinnovo di Lyanco siamo vicini, siamo d'accordo su tutti" ha dichiarato il patron granata.



Lyanco in queste settimane è stato corteggiato da diverse società, non solo italiane. Su tutte è la Roma quella che si è mossa principalmente per averlo: il rinnovo servirà al Torino per allontanare le varie pretendenti dal brasiliano.